Он выразил уверенность в том, что никакая сила не сможет оказать на это влияния.

Президент Ильхам Алиев рассказал о связывающих Россию и Азербайджан узах дружбы. Заявление он сделал во время интервью агентству "РИА Новости".

Азербайджан и Россия связаны многовековыми узами дружбы, сотрудничества, взаимопонимания. Ильхам Алиев, президент Азербайджана

Он выразил уверенность в том, что никакая сила не сможет оказать на это влияния. При этом глава государства заявил, что наблюдает попытки внести какое-то недоверие, недопонимание в отношения двух народов.

Алиев подчеркнул, что российско-азербайджанские отношения идут вперёд благодаря мудрому руководству двух стран. В обращении к российской аудитории он попросил понимания позиции Азербайджана.

Ранее Пашинян рассказал о провалившихся планах Турции и Азербайджана в Карабахе.

Видео: YouTube / РИА Новости