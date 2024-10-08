Алиев прибыл в Кремль на переговоры с Путиным

Глава Азербайджана встретится с российским президентом по поводу нормализации отношений с Ереваном.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев прибыл в Кремль. Там у иностранного политика запланированы рабочие переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным. Соответствующее заявление опубликовали в социальных сетях представители администрации. Известно, что ключевой темой мероприятия станет вопрос нормализации отношений между Баку и Ереваном. Позже глава государства примет в Москве и премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

Напомним, что Алиев и Пашинян приехали в российскую столицу для участия в заседании Совета глав государств Содружества Независимых Государств, которое состоятся под председательством Владимира Путина. Во встрече также примут участие президенты Белоруссии, Казахстана, Таджикистана, Киргизии, Узбекистана и Туркмении Александр Лукашенко, Касым-Жомарт Токаев Эмомали Рахмон, Садыр Жапаров, Шавкат Мирзиеев и Сердар Бердымухамедов. Общение политических лидеров началось накануне. Сегодня они поедут на неформальную встречу, которая стала подготовкой к саммиту.

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Фото и видео: Kremlin.ru