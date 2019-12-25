Праздник "Алые паруса" стал лидером голосования "Достижения.РФ"

Всего в голосовании приняли участие 10 млн человек.

Традиционный петербургский праздник выпускников "Алые паруса" одержал победу в голосовании среди достижений регионов страны. За него отдали наибольшее число голосов на сайте "Достижения.РФ".

Всего в голосовании приняли участие 10 млн человек, 2 308 980 из которых предпочло именно "Алые паруса" среди 89 проектов, представленных на сайте.

Отметим, что в 2023 оду "Алые паруса" начались 24 июня. Первый раз праздник прошёл в советском Ленинграде 28 июня 1968 года. Его инициаторами стали сами выпускники. На следующий год он уже праздновался официально, а спустя 10 лет был временно забыт. Традицию восстановили в 2005 году.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге наградили победителей Конкурса проектных работ с применением технологий BIM-моделирования.

Фото: Piter.TV