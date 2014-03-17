В Петербурге наградили победителей Конкурса проектных работ с применением технологий BIM-моделирования

К участию в финальном этапе Конкурса было допущено 10 студентов. Каждый участник выполнил задание – создание трехмерной информационной модели здания (BIM-модель) образовательного учреждения.

В Колледже метростроя 23 ноября прошла торжественная церемония награждения победителей Конкурса проектных работ с применением технологий информационного моделирования (BIM-моделирование) для строительной отрасли. Об этом сообщил портал "Строительный Петербург".

Первый Открытый городской конкурс проектных работ с применением технологий информационного моделирования "ПРО#ТИМСПО-2023" среди студентов колледжей в рамках проекта "Твой первый шаг в карьере" прошел с 10 по 23 ноября 2023 года. В конкурсе приняло участие более 50 конкурсантов из пяти образовательных учреждений.

К участию в финальном этапе Конкурса было допущено 10 студентов. Каждый участник выполнил задание – создание трехмерной информационной модели здания (BIM-модель) образовательного учреждения в соответствии с требованиями и представил свою презентацию перед экспертным жюри.

Призовые места заняли:

III место – Голубев Олег Сергеевич, студент СПб ГБПОУ "Колледж метростроя";

II место – Вавина Наталья Михайловна, студентка СПб ГБПОУ "Техникум отраслевых технологий, финансов и права";

I место – Волнушкин Антон Александрович, студент СПб ГБПОУ "Колледж метростроя".

Фото: ВКонтакте/ Молодежный Карьерный Форум