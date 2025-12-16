"Алые паруса-2025" удостоились ТЭФИ

В 2025 году легендарный выпускной посмотрело 45,7 миллиона человек по всему миру, что стало абсолютным рекордом за всю историю проекта.

В понедельник, 8 июня, в Москве состоялась церемония вручения главной национальной телевизионной премии ТЭФИ. Проект Пятого канала "Алые паруса-2025" был удостоен награды в категории "Развлекательное вещание", а трансляция самого праздника выпускников победила в номинации "Трансляция культурного события".

В 2025 году легендарный выпускной посмотрело 45,7 миллиона человек по всему миру, что стало абсолютным рекордом за всю историю проекта. Прямая трансляция в эфире Пятого канала также установила четыре рекорда сразу в ключевых аудиториях: "Все 25-59", "Все 18+", "Все 4+" и "Женщины 25-59". Водно-пиротехническое шоу, которое ретранслировали и другие федеральные каналы, привлекло почти каждого третьего зрителя старше 18 лет. Совокупная доля эфира на четырех каналах достигла 31,8%. Онлайн-трансляция в интернете собрала 13,7 миллиона зрителей, а ещё 300 тысяч человек наблюдали за праздником на больших уличных экранах.

Для организации трансляции на Дворцовой набережной была задействована масштабная инфраструктура. Более 60 единиц съёмочного оборудования, включая камеры на автовышках высотой до 50 метров и верхние точки (Исаакиевский собор, телебашня, Кунсткамера), позволили создать масштабную картину. Для передачи сигнала с движущихся объектов – брига "Россия" и катеров – использовались современные беспроводные системы и специально созданная волоконно-оптическая сеть в акватории Невы.

Как отметил технический директор трансляции Константин Осутин, главной задачей было передать не только масштаб события, но и уникальную гармонию петербургской архитектуры, открывая зрителям живописные панорамы и неожиданные ракурсы Северной столицы.

Традиция проведения "Алых парусов" зародилась в Ленинграде в 1968 году, была прервана и успешно возрождена в 2005 году по инициативе Акционерного Банка "РОССИЯ", Правительства Петербурга и Пятого канала, который с тех пор бессменно обеспечивает прямую трансляцию шоу.

Ранее мы сообщили о том, что в этом году "Алые паруса" пройдут в закрытом формате.

Фото: Piter.TV