AliExpress запустит в России онлайн-магазин электроники

В магазине можно купить азиатские бренды, которые не продаются в России.

AliExpress запустит в России новый интернет-магазин электроники Molnia Electronics. Об этом сообщил РБК.

В магазине можно купить азиатские бренды, которые не продаются в России. Например, электронику компании Toshiba, которая в РФ не продается с 2015 года. Оператором магазина выступит Zundao Group, которая специализируется на продажах электроники крупных китайских брендов. Компания сотрудничает с Meizu, Maibenben, ILIFE, Xiaomi и другими.

Zundao Group будет заниматься сертификацией товаров и таможенным оформлением совместно с компанией "Рустон".

Россияне в 2018 году чаще всего искали на AliExpress смартфоны, купальники и часы.

Видео: YouTube/ Reis World