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AliExpress планирует поставлять товары в российские магазины

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AliExpress ищет партнеров и обсуждает условия сотрудничества.

Маркетплейс AliExpress будет работать как оптовый поставщик, и товары с торговой площадки появятся в розничных офлайн-магазинах России. Об этом сообщили "Ведомости" со ссылкой на представителя компании Антона Пантелеева

Для работы с юрлицами будут разработаны сайт и/или приложение. AliExpress ищет партнеров и обсуждает условия сотрудничества. Также в магазины будут поставлять товары российского производства.

Они получат лучшие цены от китайских производителей, мы возьмем на себя наиболее сложную часть переговоров и импорта.

Лю Вэй, гендиректор AliExpress в России

Ранее на AliExpress стали продаваться товары российского производства. Теперь их смогут продавать по всему миру через китайскую онлайн-платформу.

Видео: YouTube/ AliExpress & Tmall Russia

Теги: aliexpress, китай, товары
Категории: Лента новостей, Новости России, Тема дня,

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