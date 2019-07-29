AliExpress планирует поставлять товары в российские магазины

Маркетплейс AliExpress будет работать как оптовый поставщик, и товары с торговой площадки появятся в розничных офлайн-магазинах России. Об этом сообщили "Ведомости" со ссылкой на представителя компании Антона Пантелеева
Для работы с юрлицами будут разработаны сайт и/или приложение. AliExpress ищет партнеров и обсуждает условия сотрудничества. Также в магазины будут поставлять товары российского производства.
Они получат лучшие цены от китайских производителей, мы возьмем на себя наиболее сложную часть переговоров и импорта.
Лю Вэй, гендиректор AliExpress в России
Ранее на AliExpress стали продаваться товары российского производства. Теперь их смогут продавать по всему миру через китайскую онлайн-платформу.
Видео: YouTube/ AliExpress & Tmall Russia
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