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Алексей Навальный получил 30 суток ареста за акцию "Он нам не царь"

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В Москве арестовали Навального за повторное нарушение правил проведения массового мероприятия.

В Москве Тверской суд признал оппозиционера Алексея Навального виновным в неоднократном нарушении правил проведения публичного мероприятия. Виновнику предстоит 30 суток ареста. Об этом сообщил сам политик в Twitter сегодня, 15 мая.

Известно, что управляющего Фондаом борьбы с коррупцией задержали 5 мая в центре столицы России на несогласованной акции под названием "Он нам не царь". Мероприятие было приуроченно к инаугурации президента Владимира Путина. Навального обвинили в неповиновении полиции, а также в повторном нарушении правил организации массовых мероприятий. 

Видео: Instagram - sonya____blade

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Категории: Происшествия Лента новостей Новости России

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