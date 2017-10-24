Алексей Учитель на премьере "Матильды": "Я рад, что в этой стране победил здравый смысл"

В Петербурге состоялась премьера скандально известного фильма Алексея Учителя "Матильда"

На премьеру были приглашены чиновники, бизнесмены, артисты и руководители музеев, в которых проводились съемки фильма. Но исполнители главных ролей императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской Ларс Айдингер и Михалина Ольшанска на премьеру не приехали, сославшись на плотный график. Актеры записали видеообращение зрителям. Российский актер Данила Козловский тоже не смог приехать, так как находился на съемках сериала "Викинг".

В холле Мариинского театра журналист PiterTV встретил телеведущего Андрея Урганта. Он высказался, что любит российское кино.

Я ни за, ни против. Я люблю кино. Российское кино в том числе. Особенно советское кино. И полагаю, это сделано в лучших традициях нашего отечественного кинематографа. У меня самые светлые ожидания от этого фильма.

Алексей Учитель перед показом вышел на сцену вместе со съемочной командой. Представил каждого, высказал свою благодарность и поделился эмоциями:

Я безусловно ждал этого дня. больше 4 лет мы шли к этой премьере. Было много потрясающийх фильмов, тяжелых, игнтересных, фантастических. Сегодня для всех нас праздник. Я рад тому, что в этой старне победил здравый смысл!

В холле Мариинского театра были представлены шикарные костюмы, которые использовлаись в съемках. Кстати, специально для фильма было сшито 7 тысяч костюмов.

Видео и фото - PiterTV

Вера Иптышева