Президент лиги KPF: Александр Емельяненко еще покажет результат, у него настоящий талант

Глава новой петербургской лиги Kingdom Professional Fight Алексей Раевский считает, что Александр Емельяненко может еще многого добиться в мире MMA. В интервью каналу Piter.TV он оценил таланты этого спортсмена и выразил сожаление по поводу конфликта младшего Емельяненко со звездным старшим братом.
Неприятно, что приходится видеть эти моменты. Эта тема важна для меня: я Федора знаю лично, с Александром несколько раз. Если мы говорим о Федоре Емельяненко, то это высококлассный спортсмен. Александр, к сожалению, в свое время запутался, но сейчас приходит в форму и показывает результат. Никаких хороших эмоций от этого конфликта нет. Все-таки два брата, два представителя России. Когда такое происходит, становится не по себе. Наверное, на месте Александра я бы не стал "выносить сор из избы". Тем более, что сейчас он занимается в клубе "Ахмат" в Грозном, это другая команда, он с людьми из прошлого уже не работает. А на месте Федора, наверное, стоило бы промолчать и не вступать в полемику.Алексей Раевский, президент Kingdom Professional Fight
У него есть все шансы, он покажет результат. Даже когда происходили какие-то неприятные ситуации в его жизни, я итогда говорил, что у него все впереди. У него очень хорошие руки, он идеально чувствует дистанцию. Очень хороший показатель, что во время турнира в Грозном он ни разу ногой не ударил. Только на руках сработал. При этом он работает ногами - он на них здорово перемещается. У него есть настоящий талант. Полтора года назад на сборах в Тайланде я общался с Бобом Саппом. Он рассказал о бое с Александром на шоу "Легенда". Он честно сказал: "Я по кукушке получил очень сильно, у него очень мощные удары". Когда Емельяненко говорит, что его удар сравним с ударом встречного поезда, он не преувеличивает.Алексей Раевский, президент Kingdom Professional Fight