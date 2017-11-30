Президент лиги KPF: Александр Емельяненко еще покажет результат, у него настоящий талант

Президент лиги Kingdom Professional Fight Алексей Раевский верит в успешное продолжение карьеры Александра Емельяненко. Спортсмен также рассказал о своем отношении к конфликту между братьями Емельяненко.

Глава новой петербургской лиги Kingdom Professional Fight Алексей Раевский считает, что Александр Емельяненко может еще многого добиться в мире MMA. В интервью каналу Piter.TV он оценил таланты этого спортсмена и выразил сожаление по поводу конфликта младшего Емельяненко со звездным старшим братом.

Неприятно, что приходится видеть эти моменты. Эта тема важна для меня: я Федора знаю лично, с Александром несколько раз. Если мы говорим о Федоре Емельяненко, то это высококлассный спортсмен. Александр, к сожалению, в свое время запутался, но сейчас приходит в форму и показывает результат. Никаких хороших эмоций от этого конфликта нет. Все-таки два брата, два представителя России. Когда такое происходит, становится не по себе. Наверное, на месте Александра я бы не стал "выносить сор из избы". Тем более, что сейчас он занимается в клубе "Ахмат" в Грозном, это другая команда, он с людьми из прошлого уже не работает. А на месте Федора, наверное, стоило бы промолчать и не вступать в полемику. Алексей Раевский, президент Kingdom Professional Fight

Что касается спортивных качеств Александра Емельяненко, то его возвращение в большой спорт может стать успешным. По мнению Раевского, настоящий талант и невероятные удары с двух рук являются главными козырями младшего брата.