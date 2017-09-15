Алексей Панин снял свою версию "Матильды"

Скандальный актер выпустил трейлер-пародию на фильм "Матильда".

В новом выпуске “Хайповостей”Алексей Панин прикололся над еще не вышедшим фильмом “Матильда”. Актер создал собственную версию трейлера к кинокартине Алексея Учителя. Артист не изменил своему стилю и вульгарно подал свое "художественное творение", а также посмеялся утрированными фразами над приписываемой святостью Николая Второго.

В конце ролика Панин обратился к Наталье Поклонской с обещанием выпустить полнометражную версию собственного фильма об отношениях балерины матильды Кшесинской и россйского императора.

Напомним, что недавно Алексей Панин стал ведущим "Хайповостей" на YouTube.

Видео: YouTube/ХАЙПОВОСТИ