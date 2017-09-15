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Алексей Панин снял свою версию "Матильды"

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Скандальный актер выпустил трейлер-пародию на фильм "Матильда".

В новом выпуске “Хайповостей”Алексей Панин прикололся над еще не вышедшим фильмом “Матильда”. Актер создал собственную версию трейлера к кинокартине Алексея Учителя. Артист не изменил своему стилю  и  вульгарно подал свое "художественное творение", а также посмеялся утрированными фразами над приписываемой святостью Николая Второго. 
 
В конце ролика Панин обратился к Наталье Поклонской с обещанием выпустить полнометражную версию собственного фильма об отношениях балерины матильды Кшесинской и россйского императора. 
 
Напомним, что недавно Алексей Панин стал ведущим "Хайповостей" на YouTube.
 
Видео: YouTube/ХАЙПОВОСТИ
Теги: алексей панин , матильда
Категории: Новости СПб

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