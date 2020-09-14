Его отключили от аппарата ИВЛ.

Российский политик Алексей Навальный чувствует себя лучше и уже может вставать с кровати. Об этом говорится в сообщении немецкой клиники "Шарите", где оппозиционер проходит лечение.

Известно, что Навального отключили от аппарата ИВЛ.

В настоящее время он проходит мобилизацию и может ненадолго вставать с постели. цитата из сообщения клиники "Шарите"

Отметим, что Навальный находился в коме с 20 августа по 7 сентября. Немецкие власти заявляли, что его отравили боевым ядом из группы веществ под названием "Новичок".

Ранее Путин и Макрон обсудили ситуацию с госпитализацией в Германию Алексея Навального.

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