Алексей Лысенков намерен возродить программу "Сам себе режиссёр"

Телепередача просуществовала 27 лет.

Автор и ведущий программы "Сам себе режиссёр" Алексей Лысенков намерен возродить телепередачу, передает телеканал "Санкт-Петербург".

По словам Лысенкова, у него было несколько попыток создать программу с разными продакшенами и для различных платформ. Однако ни одна из них не увенчалась успехом. Телеведущий рассказал, что проект могли показывать в одной европейской стране для русскоязычных граждан. Однако планам помешала всемирная пандемия по коронавирусу. В настоящий момент Лысенков ведет переговоры с телеканалом (название не указано), чтобы вернуть программу в обновленном виде.

"Сам себе режиссёр" – развлекательная телепередача, впервые вышедшая в эфир в январе 1992 года. В программе показывали смешные любительские видео, созданные телезрителями.

Ранее мы писали, что вышел трейлер фильма "Бендер: Золото Империи".

Фото: Instagram / @alysenkov