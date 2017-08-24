Алексей Герман-младший: арест Кирилла Серебренникова портит имидж страны

Известный режиссер считает арест Серебренникова показушным.

На пресс-конференции в “Ленфильме” режиссер Алексей Герман младший поделился своим отношением к аресту своего коллеги Кирилла Серебренникова.

“Многие знают Кирилла и считают, что он талантливый человек и эмоционально не верят в то, что он мог в чем-то участвовать. Нельзя вынуть огромный процент из бюджета и куда-то похитить”.

По словам режиссера, в нашей стране есть безумное несовершенство театрального законодательства.

“Я лично был на встрече с Владимиром Путиным несколько лет назад, когда театральные деятели просили немного изменить формы закона, потому что любая хозяйственная деятельность в театре слишком строго регламентируется. Мне очень печально сейчас, когда говорят: “рука руку моет, казнокрады,все они что-то там воруют”. Это абсолютно неправильный подход. Если у человека есть какая-то коммерческая фирма и вы проводите по этому поводу следственные действия, то сделайте это, пожалуйста, адекватно”, - объясняет Алексей Учитель.

По мнению Германа младшего, из-за не совсем точных формулировок следствия эта ситуация с арестом Серебренникова превратилась в показательный процесс. Член Совета директоров Киностудии Ленфильм призвал следственный комитет к правильному выдвижению обвинения.

“В той форме, в которой это сейчас происходит, это слишком сильно раскалывает общество. Россию излишне истерично обвиняют во вмешательстве в выборах, что мы самые плохие, хуже нас нет никого на свете… Зачем вы так портите имидж нашей страны?” - спрашивает режиссер.

Алексей Герман отметил, что расследование должно апеллировать к доказательствам, быть прозрачными, а не как “Маски-шоу”. Тогда к действиям прокуратуры не будет никаких вопросов. Так как всего этого по мнению режиссера нет, то Алексей Герман вместе с другими деятелями культуры подписал поручительство за Кирилла Серебренникова.

Видео: Piter.tv