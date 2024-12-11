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Александрова вышла в полуфинал турнира в Дохе

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Россиянка обыграла американскую спортсменку Пегулу в четвертьфинале.

Российская теннисистка Екатерина Александрова вышла в полуфинал турнира WTA 1000 в Дохе.

В четвертьфинале турнира соперницей 26-й ракетки мира была американская спортсменка Джессика Пегула. Александрова одержала победу со счетом 4:6, 6:1, 6:1. Встреча продолжалась 1 час 42 минуты.

Следующей соперницей Александровой в полуфинале турнира в Дохе станет американка Аманда Анисимова. Встреча состоится вечером 14 февраля.

Ранее мы сообщали, что Касаткина уступила в третьем круге турнира в Дохе.

Видео: YouTube / WTA

Теги: wta, джессика пегула, доха, екатерина александрова
Категории: Лента новостей, Спорт, Теннис,

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