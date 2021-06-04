Александр и Мася Шпак разводятся

Брак эпатажных блогеров продлился около шести лет.

В пятницу, 4 июня, Мася Шпак объявила публике шокирующую новость – они с Александром разводятся. Таким образом девушка подтвердила недавние слухи о проблемах в их семье. Видеообращение к поклонникам Мася опубликовала у себя в Instagram.

Брак эпатажных блогеров продлился около шести лет. В последнее время поклонники звездной пары стали поговаривать о проблемах в их семейной жизни. Сегодня слухи подтвердились.

Это не пиар, это не ради привлечение интереса. Это то, что замечали немногие в последние 3-4 года нашей жизни. Да, мы расстаемся! Объявила Мася в Instagram

Все подробности их развода с Александром будут скоро раскрыты на YouTube-канале Саши Шпака. В частности, поклонникам расскажут, как пара будет делить собак.

Ранее мы писали, что Анастасия Макеева обвенчалась с четвертым мужем.

Видео: Instagram / masyashpakofficial