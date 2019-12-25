Анастасия Макеева обвенчалась с четвертым мужем

Венчание пары прошло в Крыму, в Форосской церкви.

Актриса Анастасия Макеева обвенчалась со своим новым мужем Романом Мальковым. Недавно они официально зарегистрировали свои отношения. Об этом артистка рассказала в своем Instagram.

Венчание пары прошло в Крыму, в Форосской церкви. Поклонники актрисы радуются новообретенному счастью Анастасии и осыпают ее комплиментами. Однако, не обошлось и без едких замечаний. Некоторые подписчики считают, что выходить замуж в четвертый раз в классическом наряде невесты неправильно.

Сама актриса никак не реагирует на критику, отмечая, что сейчас она счастлива и наслаждается происходящим в жизни.

Фото: Instagram / @makeevan