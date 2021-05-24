Актриса Анастасия Макеева вышла замуж

Это уже четвертый брак артистки.

Российская актриса и певица Анастасия Макеева сообщила в Instagram, что вышла замуж за Романа Малькова. Это уже четвертый брак артистки.

Знаменитость объяснила в новом посте, что сыграла необычную свадьбу под водой. Актриса убила двух зайцев сразу: сообщила о браке и представила клип на новую песню RomanA.

Роман Мальков приехал в Москву из Словении, где у него остались супруга и четверо детей. Возлюбленный заверил Макееву, что находится на стадии развода. Сама певица не считает себя причастной к разрушению семьи, хотя по этому поводу последние месяцы она слышала множество нелестных комментариев.

Также стало известно, что Алеся Кафельникова вышла замуж за бизнесмена Георгия Петришина.

Видео: Instagram / @makeevan