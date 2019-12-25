Алеся Кафельникова вышла замуж за бизнесмена Георгия Петришина

Супермодель Алеся Кафельникова вышла замуж за 35-летнего руководителя рекламного агентства Георгия Петришина. Об этом модель сообщила в своем Instagram.
Девушка выложила в своем блоге снимок, на котором запечатлено свадебное платье и букет. Под фотографией оставлена подпись:
Теперь я точно знаю, что чувствовала Золушка Уолта Диснея, когда нашла своего принца.
Алеся Кафельникова, модель
В феврале некоторые поклонники начали подозревать модель в беременности. Данные слухи подтвердила дизайнер Надя Сказка. Сама Кафельникова никак не комментирует данные домыслы.
О романе Кафельниковой и Петришина общественности стало известно осенью 2020 года.
В апреле Амиран Сардаров женился на внучке первого президента Узбекистана.
Фото: Instagram / @kafelnikova_a
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все