  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Александр Жуков покинул пост главы комитета государственного финансового контроля
Сегодня, 11:24
167
nadezhda_sib Добавить в Яндекс.Новости

Александр Жуков покинул пост главы комитета государственного финансового контроля

0 0

Он был главой ведомства с 2013 года.

Александра Жукова уволили с поста председателя комитета государственного финансового контроля Петербурга. Об этом 3 июня сообщила пресс-служба Смольного.

Временно исполняющим обязанности главы комитета с 4 июня будет заместитель ведомства Сергей Макеев. Причина освобождения Жукова от должности не раскрывается. 

Комитет следит за соблюдением бюджетного законодательства РФ и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, за полнотой и достоверностью отчетности о реализации государственных программ, а также за закупками. 

Фото: gov.spb.ru

Теги: комитет государственного финансового контроля, смольный
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии