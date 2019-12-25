Александр Жуков покинул пост главы комитета государственного финансового контроля

Он был главой ведомства с 2013 года.

Александра Жукова уволили с поста председателя комитета государственного финансового контроля Петербурга. Об этом 3 июня сообщила пресс-служба Смольного.

Временно исполняющим обязанности главы комитета с 4 июня будет заместитель ведомства Сергей Макеев. Причина освобождения Жукова от должности не раскрывается.

Комитет следит за соблюдением бюджетного законодательства РФ и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, за полнотой и достоверностью отчетности о реализации государственных программ, а также за закупками.

Фото: gov.spb.ru