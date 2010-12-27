Боец Александр Волков в социальных сетях

Российский боец Александр Волков, недавно одержавший победу над голландцем Стефаном Штруве, не только перспективный спортсмен, но и активный пользователь социальных сетей. В этом материале мы предлагаем вам ознакомиться с аккаунтами знаменитого чемпиона.

АЛЕКСАНДР ВОЛКОВ - КТО ОН?

Александр Волков - выдающийся российский боец смешанного стиля, чемпион Bellator и M-1 Challenge в тяжёлом весе. Спортсмен входит в состав бойцов клуба Strela Team. В 2016 году заключил контракт с UFC и провёл первый бой 19 ноября 2016 года в Белфасте против американца Тимоти Джонсона. На счету российского бойца около 35 поединков, 29 из которых завершились его победой.

АЛЕКСАНДР ВОЛКОВ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ

Накануне заядлые любители спорта и простые зрители узнали о впечатляющей победе российского бойца Александра Волкова над голландцем Стефаном Штруве. Спортсмен признался, что одержать победу в поединке было нелегко, однако упорные тренировки не прошли даром. Впрочем, Александр Волков проводит время не только на спортивных площадках и поединках, а активно ведет социальные сети.

FACEBOOK

На своей страничке в соцсети Facebook Александр Волков делится с фанатами результатами своей профессиональной деятельности: видеозаписями с боев, интервью, статьями с различных ресурсов.

INSTAGRAM

Спортсмен делится не только мужественными фотографиями с ринга, но и милыми публикациями со своей женой Витой. Например, в последней публикации он предстал перед подписчиками с побоями после поединка рядом со своей супругой. Фотографию он сопроводил трогательной подписью: "Красавица и чудовище. Для любого война важно знать, что дома его ждут". Действительно, нужно много сил и терпения, чтобы построить семейную жизнь с бойцом UFC и, как мы видим, супруга Александра с этим отлично справляется.





Среди вполне ожидаемых фотографий затесалась и публикация о недавно прошедшем "Версус баттле" между Оксимироном и Гнойным. Под публикацией спортсмен признался, что такой жанр ему не по вкусу, но смотреть было интересно. Кто знает, может быть в дальнейшем даже бойцы UFC будут мериться силами на "Версусе".





Между тренировками и поединками всегда должно быть место отдыху. Александр Волков знает это не понаслышке. Боец активно делится фотографиями своего времяпрепровождения с подписчиками. В одной из публикаций он сфотографировал кролика на фоне камина и подписал: "Хорошо в деревне летом". Даже серьезные спортсмены находят время для простых радостей жизни.





Большинство публикаций в его аккаунте - это фотографии с "поля боя" и тренировок.И это естественно, ведь для поддержания формы спортсмену приходится уделять своему делу едва ли не 24 часа в сутки.











Фото: Instagram/Александр Волков