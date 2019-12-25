  1. Главная
Александр Соболев стал отцом во второй раз и поделился радостью с фанатами
14:19
29
Форвард "Зенита" снова отец игрок показал фото новорожденного сына Марка.

У нападающего петербургского футбольного клуба "Зенит" Александра Соболева 9 ноября родился второй сын. Об этом сообщили в пресс-службе команды. Радостное событие произошло в семье спортсмена и его супруги Елены.

Мальчика назвали Марком. При рождении его рост составил 56 сантиметров, вес — 3930 граммов.

Футболист опубликовал фотографию с новорожденным сыном в своем Telegram-канале. На снимке Соболев держит ребенка на руках и благодарит болельщиков за поздравления.

Фото: ФК "Зенит" (Вячеслав Евдокимов)

