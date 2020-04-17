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Александр Незлобин посоветовал продолжать наслаждаться жизнью на карантине

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Сам комик много работает, хотя не против "месяцок поваляться на диване".

Российский актер и стендап-комик Александр Незлобин в интервью Piter.TV посоветовал людям, несмотря на карантин, продолжать наслаждаться жизнью.  Если наступил момент, когда все "бесит и раздражает", необходимо дать себе пару дней успокоиться и принять критическое решение на холодную голову.

Если вас все бесит и раздражает, и вы хотите принять какое-то критическое решение, то примите его через два дня. Потому что для всего нужна дистанция. Как с людьми, так и с нашими мыслями.

Александр Незлобин

Комик заявил, что в период самоизоляции продолжает работать.  При этом он был бы не против "месяцок поваляться на диване".

К сожалению, много работаем до сих пор. Хотя, мне кажется, было бы здорово месяцок поваляться на диване.

Александр Незлобин

Фото: Instagram / nezlobinofficial

Теги: александр незлобин, карантин, советы
Категории: Лента новостей, Новости России, Культура,

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