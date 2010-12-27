Бывший глава КХЛ возглавил "Зенит"

Сергея Фурсенко занял пост вице-президента АО "Газпромбанк"

В руководящих круга футбольного клуба "Зенит" произошли изменения. В связи с переназначением Сергея Фурсенко, должность генерального директора команды занял Александр Медведев, сообщает пресс-служба "сине-бело-голубых".



Бывший глава клуба вступивил в должность вице-президента АО "Газпромбанк" и будет представителем банка в совете директоров клуба. "Зенит" поблагодарил Фурсенко за проделанную работу, и представил нового руководителя – Александра Медведева. Новый руководитель ранее занимал должность президента Континентальной хоккейной лиги, а в данный момент является заместителем председателя совета директоров "СКА", входит в состав руководителей правления ПАО "Газпром" и является гендиректором ООО "Газпром экспорт".

Также в клубе сообщили, что исполняющим обязанности председателя совета директоров клуба назначена член совета директоров Елена Анатольевна Илюхина.



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Фото: ФК "Зенит"