"Зенит" разгромил "Фенербахче" со счетом 3:1 видео голов

В сети появилось видео всех четырех голов.

В четверг, 21 февраля, на стадионе "Газпром Арена" состоялся матч между петербургским "Зенитом" и турецким "Фенербахче". Хозяева стадиона разгромили соперника со счетом 3:1. Piter.TV публикует видео всех четырех голов.

Фенербахче Зенит обзор матча

Первый тайм:

Первый гол сине-бело-голубые забили уже на 4-й минуте. Счет открыл полузащитник Магомед Оздоев. Он принял мяч от Сердара Азмуна и неотразимым ударом отправил его в сетку противника.

На 37-й минуте "Зенит" удвоил преимущество. В этот раз мяч в ворота турков забил новичок клуба Сердар Азмун. Красивый бросок был выполнен головой.

На 43-й минуте "Фенербахче" попытался выровнять счет. Полузащитник Мехмет Топал нанес удар и попал в девяточку.

Второй тайм: "Зенит" снова в атаке

На 69-й минуте полузащитник сине-бело-голубых Роберт Мак пытался атаковать ворота противника, однако турки активно сопротивлялись. Футболист нанес удар, но вратарь "Фенербахче" Харун Текин смог отбить мяч.

На 76-й минуте в составе зенитовцев вновь отличился иранец Сердар Азмун. Он получил мяч от Артема Дзюбы и забил третий гол.

Напомним, первая встреча "Зенита" и "Фенербахче" состоялась 12 февраля в Стамбуле. Матч завершился со счетом 1:0 в пользу турков. По сумме двух игр (3:2) петербуржцам удалось выйти в 1/8 финала Лиги Европы.

Видео: Instagram / zenit_saintpetersburg_fans