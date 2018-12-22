В районе Васильевского острова заметили несколько машин ОМОНовцев

Предположительно, они едут в сторону "Газпром Арены".

Вечером 21 февраля жители Петербурга заметили в районе Васильевского острова несколько машин ОМОНовцев. Многочисленное число силовиков проезжало мимо здания на Биржевой площади, 4. Мобильный корреспондент Piter.TV прислал видео с места событий.

По версии горожан, ОМОНовцы едут в сторону "Газпром Арены", где сегодня состоится матч между петербургским "Зенитом" и турецким футбольным клубом "Фенербахче". На записи видно, что правоохранители спешат, так как на их машинах включены звуковые и световые сигналы.

Ранее мы писали, что матч "Зенит" с "Фенербахче" посетит 47 тысяч зрителей.

Видео: Piter.TV