Матч "Зенит" с "Фенербахче" посетит 47 тысяч зрителей

Матч 1/16 Лиги Европы между клубами начнется в 20:55 по московскому времени.

В четверг, 21 февраля, в Санкт-Петербурге петербургский "Зенит" сыграет с "Фенербахче" при поддержке 47 тысяч зрителей. Об этом сообщает пресс-служба "сине-бело-голубых".



Организаторы матча ожидают, среди болельщиков будет 400 фанатов турецкой команды. Отметим, что общая вместимость "Газпром-Арены" составляет 64 тысяч зрителей.

Матч 1/16 Лиги Европы между клубами начнется в 20:55 по московскому времени. Предыдущий матч в Стамбуле завершился поражением подопечных Сергея Семака с минимальным счетом 1:0.

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Фото: ФК "Зенит"