Видео: Аршавин провел тренировку в детском проекте "Сириус"

С Аршавиным с детьми работал еще один бывший игрок "Зенита".

В социальных сетях петербургского "Зенита" появился видеоролик первой тренировки Андрея Аршавина в качестве тренера. Экс-нападающий "сине-бело-голубых" преступил к своим обязанностям в рамках проекта "Сириус".

В видеоролике видно, что вместе с Аршавиным с детьми работал еще один бывший игрок "Зенита" – Владимир Быстров. Полная версия тренировки будет опубликована сегодня, 21 февраля, на официальном ютуб-канале.



В рамках проекта "Сириус" на базу Петербурга приезжают детские команды из регионов России и зарубежных стран. На протяжении программы "зенитовцы" тренируются, посещают мастер-классы, музеи и театра, с которым клуб заключил соглашение.

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Видео: ФК "Зенит"