Керлингисты из Петербурга Крушельницкий и Брызгалова проиграли в полуфинале швейцарцам

Александр Крушельницкий и Анастасия Брызгалова не смогли пройти в финал Олимпийских игр 2018.

Одна из главных надежд России на олимпийское золото в Пхёнчхане не оправдалась. Сегодня, 12 февраля, петербуржцы Анастасия Брызгалова и Александр Крушельницкий не смогли выйти в финал по дабл-миксту (керлинг в парах). В полуфинале они уступили сборной Швейцарии со счетом 5:7. Теперь они сразятся за бронзовые награды Олимпийских игр с дуэтом из Норвегии.

Перед встречей Брызгалова и Крушельницкий считались фаворитами поединка. Их соперниками стали швейцарцы Женни Перре и Мартин Риос. Первый энд россияне проиграли со счетом 0:2, но тут же отыгрались до 2:2. Затем, отдав два энда по 0:1, они снова отыграли 2 очка. К трем финальным эндам пары подошли со счетом 4:4. И здесь россияне проиграли с суммарным счетом 1:3. Причем в последнем розыгрыше Россия могла выиграть встречу последним броском, но, по мнению знатоков, Александр Крушельницкий допустил обидную ошибку.

Напомним, что Брызгалова и Крушельницкий являются супружеской парой. На ОИ-2018 в составе Олимпийских атлетов из России они представляют родной Санкт-Петербург.

Видео: Instagram, julia_shatruk