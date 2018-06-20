Александр Кержаков и Милана Тюльпанова поздравили сына с Днем Рождения через Instagram

Сыну бывших супругов исполнилось два года.

Бывший футболист "Зенита" Александр Кержаков и его экс-супруга Милана Тюльпанова поздравили сына с днем рождения. И спортсмен, и девушка напомнили миру о памятном событии, которое произошло с ними через Instagram. Милана также выложила в социальную сеть снимок с УЗИ, на котором запечатлен ее еще неродившийся сын. Сейчас малышу уже исполнилось два года.

Теперь каждое утро я знаю,что мне есть ради кого вставать с кровати. И я очень - очень хочу , чтобы ты был счастлив , любим , здоров и тебя большие жизненные трудности обходили стороной. А я всегда буду рядом и сделаю все,чтобы ты был счастлив написала в посте Милана Кержакова

Подписчики присоединились к поздравлениям и пожелали ребенку вырасти здоровым и сильным. Многие также надеются, что мальчик продолжит карьеру отца и займется футболом.

Фото: Instagram/milana_tulpanova

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