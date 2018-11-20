Александр Друзь презентовал детскую поучающую книгу

30 января в Доме журналиста прошла презентация книги Александра Друзь. Магистра игры "Что? Где? Когда" представил свою вторую книгу "Эня, Томас и другие". Она должна помочь маленьким читателям в познании мира.
Это проза, где, в общем-то, я пытаюсь в доходчивой форме показать, как я и делал своим дочкам и внучкам, как правильно себя вести. Эни и Томас попадают все время в какие-то ситуации, которые надо преодолевать, как себя вести правильно в разных ситуациях. Если будешь просто говорить "не ври", "если потерялся, стой на месте" – это ребенок не усваивает. Когда это рассказывается в занятной и популярной форме с примерами, тогда это лучше, и для ребенка, и для родителей. И родителям интереснее, и ребенок понимает, как себя вести. Вторая часть – это стишки, которыми я развлекал своих дочек и внучек, просто чтобы их развлечь
Александр Друзь, магистр игры "Что? Где? Когда?"
Друзь дал советы родителям, как прививать любовь детей к чтению:
Надо начинать с самого детства. Книжки с картинками, чтобы они были предметом обихода, как тарелка или горшок
Александр Друзь, магистр игры "Что? Где? Когда?"
В конце вечера магистр игры "Что? Где? Когда?" провел викторину на тему детских сказок. Победители получили памятные призы. Встреча закончилась автограф-сессией.
Видео, фото: Piter.tv
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