Александр Друзь презентовал детскую поучающую книгу

30 января в Доме журналиста прошла презентация книги Александра Друзь. Магистра игры "Что? Где? Когда" представил свою вторую книгу "Эня, Томас и другие". Она должна помочь маленьким читателям в познании мира.

Это проза, где, в общем-то, я пытаюсь в доходчивой форме показать, как я и делал своим дочкам и внучкам, как правильно себя вести. Эни и Томас попадают все время в какие-то ситуации, которые надо преодолевать, как себя вести правильно в разных ситуациях. Если будешь просто говорить "не ври", "если потерялся, стой на месте" – это ребенок не усваивает. Когда это рассказывается в занятной и популярной форме с примерами, тогда это лучше, и для ребенка, и для родителей. И родителям интереснее, и ребенок понимает, как себя вести. Вторая часть – это стишки, которыми я развлекал своих дочек и внучек, просто чтобы их развлечь

Александр Друзь, магистр игры "Что? Где? Когда?"