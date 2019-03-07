Александр Друзь пожелал петербурженкам тепла и солнца в душе

Магистр игры "Что? Где? Когда?" Александр Друзь поздравил женщин с 8 марта. Он пожелал прекрасной половине человечества, чтобы, несмотря на погоду, на душе всегда было тепло и хорошо:

Милые петербурженки! Я поздравляю вас с весенним праздником. Не знаю, какая погода будет на улице восьмого марта, вполне допускаю, что и солнечная, но какая бы не была погода снаружи, я желаю, чтобы у вас внутри всегда было солнечно, тепло и хорошо.

Александр Друзь, магистр игры "Что? Где? Когда?