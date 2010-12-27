Главной темой стал практический запуск программы развития рынка газомоторного топлива по всей стране.

Александр Дрозденко принял участие в мероприятиях Форума "Российская энергетическая неделя", проходящего в эти дни в Москве.

В первый день работы Форума под председательством заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Дмитрия Козака состоялось отраслевое совещание "Опережающее развитие инфраструктуры — стратегия развития рынка газомоторного топлива". Главной темой стал практический запуск программы развития рынка газомоторного топлива по всей стране. Для старта программы субъектам Российской Федерации на строительство газозаправочной инфраструктуры и переоборудование коммунальной техники выделено 3,5 млрд рублей.

"Ленинградская область первой из регионов страны стала стимулировать компании, переходящие на газомоторное топливо. Мы также первые, кто уменьшил транспортный налог на 50% от расчетной стоимости компаниям-перевозчикам, которые стали использовать экологичное топливо, — отметил по итогам совещания Александр Дрозденко. — Мы продолжаем активно создавать газозаправочную инфраструктуру. В ближайшее время планируем подписать с ПАО "Газпром" дорожную карту по развитию сети газозаправочных станций".

Сегодня в Ленинградской области действуют 4 газозаправочные станции. Еще 16 таких станций заработают в регионе до конца 2023 года, согласно планам администрации Ленинградской области и ПАО "Газпром".

Источник: пресс-служба ЛО