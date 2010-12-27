Александр Дрозденко предложил ввести правила столового этикета в школах

Глава региона высоко оценил качество ремонта и предложил в целях повышения культуры приема пищи ввести в обиход школьников все столовые приборы.

Губернатор Ленинградской области предложил ввести правила столового этикета в школах.

Во время осмотра после реновации средней общеобразовательной школы №2 в Луге Александр Дрозденко посетил отремонтированную столовую. Глава региона высоко оценил качество ремонта и предложил в целях повышения культуры приема пищи ввести в обиход школьников все столовые приборы.

"Любая культура – прививается с детства. Культура общения, культура поведения. И неправильно думать, что в школе не нужны столовые ножи. Пусть дети со школы учатся пользоваться приборами. Мы должны воспитывать культуру по всем", – отметил Александр Дрозденко.

Средняя общеобразовательная школа №2 открылась после реновации 2 сентября и приняла в этом году более 500 учеников. Глава региона отметил, что по плану предстоит реновация ещё 8 школ региона.

Источник: пресс-служба ЛО