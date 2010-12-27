  1. Главная
  2. Новости
  3. Новости Ленинградской области
Александр Дрозденко поздравил юношей и девушек Ленобласти с завершением учебного года
Сегодня, 13:08
66
KaterinaKono13

Александр Дрозденко поздравил юношей и девушек Ленобласти с завершением учебного года

0 0

Александр Дрозденко также поблагодарил педагогов за высокие результаты учащихся Ленинградской области и пожелал терпения родителям, волнующимся за будущее своих детей.

С завершением учебы юношей и девушек поздравил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области.

<--break- />Очень важно, что многие из вас, добившись первых успехов, уже знают, что будут делать дальше в жизни, а те,  кто не знают, в ближайшие дни примут решение. Уровень образования в Ленинградской области один из самых лучших в стране. Об этом говорят и итоги олимпиад, и баллы по ЕГЭ, и независимые эксперты. Сегодня наша область имеет очень хорошие, серьезные перспективы. У нас строятся новые предприятия, открываются новые учебные заведения. У нас появляются новые современные профессии. И неслучайно мы сегодня перестраиваем профессиональное образование под топ новых 50 профессий, которые будут востребованы в будущем.  У каждого из вас открыта дорога вперед. И вы вправе выбрать путь, по которому будете двигаться, а мы родители, доверяем вам и должны вас поддержать. Вы — молодая элита Ленинградской области, ее будушее.

сказал губернатор

Александр Дрозденко поблагодарил педагогов за высокие результаты учащихся Ленинградской области и пожелал терпения родителям, волнующимся за будущее своих детей.

В рамках "Бала выпускников Ленинградской области" прошло чествование победителей и призеров областных и общероссийских конкурсов и олимпиад, а также чемпионата "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia).

Источник: пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области

Теги: новости выборга, новости выборгского района, новости ленобласти
Категории: Новости Ленинградской области,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии