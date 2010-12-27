Александр Дрозденко поздравил юношей и девушек Ленобласти с завершением учебного года

С завершением учебы юношей и девушек поздравил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области.

Очень важно, что многие из вас, добившись первых успехов, уже знают, что будут делать дальше в жизни, а те, кто не знают, в ближайшие дни примут решение. Уровень образования в Ленинградской области один из самых лучших в стране. Об этом говорят и итоги олимпиад, и баллы по ЕГЭ, и независимые эксперты. Сегодня наша область имеет очень хорошие, серьезные перспективы. У нас строятся новые предприятия, открываются новые учебные заведения. У нас появляются новые современные профессии. И неслучайно мы сегодня перестраиваем профессиональное образование под топ новых 50 профессий, которые будут востребованы в будущем. У каждого из вас открыта дорога вперед. И вы вправе выбрать путь, по которому будете двигаться, а мы родители, доверяем вам и должны вас поддержать. Вы — молодая элита Ленинградской области, ее будушее.

сказал губернатор