  1. Главная
  2. Новости
  3. Выборг
Александр Дрозденко посодействует пенсионерам в решении проблем, связанных с программой расселения
Сегодня, 12:16
54
KaterinaKono13

Александр Дрозденко посодействует пенсионерам в решении проблем, связанных с программой расселения

0 0

Разговор губернатора прошел с жителями региона в рамках прямой линии.

В минувший понедельник, 4 февраля в Ленобласти состоялась прямая линия с губернатором Александром Дрозденко. Одна из жительниц региона пожаловалась главе о проблеме по поводу программы расселения. 

Как утверждает женщина, здание, где живут ее отец и мать, оказалось в программе расселения. К сожалению, новый дом, в который намерены пересилить ее родителей гораздо хуже их нынешней квартиры, в которой, к слову, сделан хороший, дорогой ремонт. 

Губернатор ответил, что подобные решения о возможном расселении котлового дома были приняты не без труда. Сам закон был введен еще в 2010 году. Производить расселение домов обязаны в соответствии с тем, какой ремонт был в старой квартире, дабы не ухудшать жилищные условия людей. Губернатор заверил, что отправит сотрудников службы жилищного надзора, чтобы они оценили условия для проживания будущих владельцев квартир.

Фото: "Гатчинская правда" 

Теги: выборг, губернатор ленинградской области александр дрозденко, новости выборга, новости ленобласти
Категории: Выборг,

Оставить комментарий