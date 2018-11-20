Александр Дрозденко посодействует пенсионерам в решении проблем, связанных с программой расселения

Разговор губернатора прошел с жителями региона в рамках прямой линии.

В минувший понедельник, 4 февраля в Ленобласти состоялась прямая линия с губернатором Александром Дрозденко. Одна из жительниц региона пожаловалась главе о проблеме по поводу программы расселения.

Как утверждает женщина, здание, где живут ее отец и мать, оказалось в программе расселения. К сожалению, новый дом, в который намерены пересилить ее родителей гораздо хуже их нынешней квартиры, в которой, к слову, сделан хороший, дорогой ремонт.

Губернатор ответил, что подобные решения о возможном расселении котлового дома были приняты не без труда. Сам закон был введен еще в 2010 году. Производить расселение домов обязаны в соответствии с тем, какой ремонт был в старой квартире, дабы не ухудшать жилищные условия людей. Губернатор заверил, что отправит сотрудников службы жилищного надзора, чтобы они оценили условия для проживания будущих владельцев квартир.

Фото: "Гатчинская правда"