Александр Дрозденко посетил церемонию открытия футбольного стадиона во Всеволожском районе

Глава региона подчеркнул, что спортивные объекты региона должны быть в приоритете.

В среду, 22 июля, Александр Дрозденко прибыл в поселок Дубровка Всеволожского района с рабочим визитом. Глава 47-ого региона принял участие в открытии футбольного стадиона на 300 тысяч человек, строительство которого велось 2 предыдущих года. Об этом сообщила пресс-служба областного правительства.

Объект был построен по программе "Развитие физической культуры и спорта в Ленинградской области" на средства из областного и муниципального бюджетов. Площадь футбольного поля – 14 тысяч квадратных метров. В общей сложности на строительство было выделено 80 миллионов рублей.

Губернатор отметил, что власти региона считают необходимым создание спортивных объектов в каждом населенном пункте.

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Фото: Пресс-служба администрации Ленинградской области