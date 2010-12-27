С сентября на специально оборудованных микроавтобусах сотрудники центров соцобслуживания будут централизованно развозить в медицинские учреждения пожилых граждан, проживающих в сельской местности, для проведения диспансеризации и профосмотров. Каждый микроавтобус будет совершать два рейса в день.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко передал областным соцучреждениям 18 новых микроавтобусов, купленных по нацпроекту "Демография".

С сентября на специально оборудованных микроавтобусах сотрудники центров соцобслуживания будут централизованно развозить в медицинские учреждения пожилых граждан, проживающих в сельской местности, для проведения диспансеризации и профосмотров. Каждый микроавтобус будет совершать два рейса в день.

Мы уверенно входим в нацпроект "Демография", за счет федеральных и областных средств переоснащаем медучреждения и обеспечиваем доступность медицинской помощи. Учитывая что у нас есть социальное такси, передвижные амбулатории, скорые, микроавтобусы для мультидисциплинарных бригад — это серьезная мобильная группировка, которая целенаправленно работает на достижение цели нацпроекта — увеличения продолжительности жизни. сказал губернатор Александр Дрозденко

В настоящее время комитеты по здравоохранению и соцзащите населения Ленинградской области разрабатывают график развозки пожилых граждан в каждом районе.

Источник: пресс-служба ЛО