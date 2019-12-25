Александр Дрозденко ответил на вопросы жителей Бокситогорского района

Также губернатор рассказал о планах по благоустройству местных дворов.

В среду, 26 августа, прошла встреча губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко с населением Бокситогорского района в рамках рабочей поездки регионального главы. Об этом сообщила пресс-служба областного правительства.

Инициативные жители попросили губернатора о содействии в вопросе создания нового коворкинг-центра. По словам Дрозденко, на эту инициативу областная казна готова выделить от 5 до 10 миллионов рублей.

Кроме того, во время мероприятия глава регионального комздрава Сергей Вылегжанин предложил внедрять целевое обучение врачей и социальную поддержку медицинских учреждений в районе.

Наконец, губернатор объявил о новых мерах по благоустройству Бокситогорска. Так, в следующем году для местных жителей будут отремонтированы 7 дворов на сумму 55 миллионов рублей. Некоторые из них оплатит муниципальный бюджет.

Ранее мы рассказали о том, что Александр Дрозденко посетил детскую поликлинику в Бокситогорке.=

Фото: Пресс-служба администрации Ленинградской области