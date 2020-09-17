Александр Дрозденко официально переизбрался на пост губернатора Ленинградской области

С назначением главу региона поздравил Александр Гуцан.

В четверг, 17 сентября, в Доме правительства Ленинградской области прошла церемония инаугурации нового губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко. Об этом сообщил ivbg.ru.

Во время мероприятия к руководителю обратился полномочный представитель Президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан. Он отметил, что глава региона умеет "не только слушать, но и слышать людей" и пожелал удачи на посту.

Добавим, что Леноблизбирком объявил о победе Александра Дрозденко в понедельник, 14 сентября. За кандидатуру предыдущего губернатора проголосовали 83,61% избирателей.

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Видео: ivbg.ru