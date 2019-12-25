Александр Дрозденко оценил благоустройство парка и набережной в Волховском районе

Также губернатор поделился планами о создании городского туристического центра.

В четверг, 17 июня, Александр Дрозденко прибыл в Волховский район с рабочей поездкой. Главе региона показали, как проходят работы по благоустройству в городском парке по улице Гагарина. Об этом сообщила пресс-служба администрации региона.

Губернатор отметил, что рабочим необходимо позаботиться о сохранении ценных пород деревьев и кустарников, а также провести дополнительное озеленение.

Мероприятия по обновлению зеленой зоны ведутся в рамках федеральной программы "Формирование комфортной городской среды". Так, уже обустроены детская площадка и пешеходные дорожки. Скоро в парке появится зона для проведения концертов и фестивалей. Проект будет готов к сентябрю 2020 года.

Кроме того, в рамках визита Александр Дрозденко посетил Набережную Ладожской флотилии, которая также была обустроена в рамках "Формирования комфортной городской среды". У берега проложили тротуарную плитку, установили сцену и скамейки, провели освещение. Общая сумма затрат на проект составила 40 миллионов рублей.

У нас есть задача сделать в Новой Ладоге хороший туристический центр. Туристические теплоходы из Петербурга смогут заходить на Невский пятачок, в Шлиссельбург, в Новую Ладогу, Старую Ладогу, Волхов. В этих краях есть что показать, у нас шикарная история! Для туристов здесь откроется информационный центр и сувенирные лавки. отметил глава региона

Ранее мы рассказали о том, что "Единая Россия" одобрила Александра Дрозденко в качестве кандидата на выборах.

Фото: Пресс-служба администрации Ленинградской области