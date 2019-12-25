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Петербургские дети из малообеспеченных семей получили от губернатора подарки по акции "Елка добра"
Сегодня, 17:50
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Петербургские дети из малообеспеченных семей получили от губернатора подарки по акции "Елка добра"

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По словам губернатор, другие ребята, которые отправили на Елку добра свои открытки, тоже получат подарки. 

Перед Новым годом, 30 декабря, губернатор Александр Беглов встретился в Смольном с детьми из малообеспеченных детей, которые стали участниками акции "Елка добра" и вручил им подарки.

Так, 15-летняя Элина З. получила в подарок алмазную мозаику, двухлетний Владислав Г. получил робота, 9-летней Виктории И. вручили подарочную карту в "Детский мир" и конструктор "Лего".

На Новый год принято делать подарки. Особенно – детям. В Смольном у нас стоит праздничное волшебное дерево – Елка добра. На нем – только игрушки и открытки от ребят с их пожеланиями. Я снял три, они оказались вашими. С радостью выполняю сегодня ваши пожелания.

Александр Беглов

Другие открытки снимали чиновники. Губернатор уточнил, что они обязательно выполнят желания ребят. Он пожелал всем маленьким петербуржцам весело провести каникулы, больше гулять и заниматься спортом. 

Фото: администрация Санкт-Петербурга

Теги: губернатор, петербург, смольный
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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