Петербургские дети из малообеспеченных семей получили от губернатора подарки по акции "Елка добра"

По словам губернатор, другие ребята, которые отправили на Елку добра свои открытки, тоже получат подарки.

Перед Новым годом, 30 декабря, губернатор Александр Беглов встретился в Смольном с детьми из малообеспеченных детей, которые стали участниками акции "Елка добра" и вручил им подарки.

Так, 15-летняя Элина З. получила в подарок алмазную мозаику, двухлетний Владислав Г. получил робота, 9-летней Виктории И. вручили подарочную карту в "Детский мир" и конструктор "Лего".

На Новый год принято делать подарки. Особенно – детям. В Смольном у нас стоит праздничное волшебное дерево – Елка добра. На нем – только игрушки и открытки от ребят с их пожеланиями. Я снял три, они оказались вашими. С радостью выполняю сегодня ваши пожелания. Александр Беглов

Другие открытки снимали чиновники. Губернатор уточнил, что они обязательно выполнят желания ребят. Он пожелал всем маленьким петербуржцам весело провести каникулы, больше гулять и заниматься спортом.

Фото: администрация Санкт-Петербурга