Петербургские дети из малообеспеченных семей получили от губернатора подарки по акции "Елка добра"

Перед Новым годом, 30 декабря, губернатор Александр Беглов встретился в Смольном с детьми из малообеспеченных детей, которые стали участниками акции "Елка добра" и вручил им подарки.
Так, 15-летняя Элина З. получила в подарок алмазную мозаику, двухлетний Владислав Г. получил робота, 9-летней Виктории И. вручили подарочную карту в "Детский мир" и конструктор "Лего".
На Новый год принято делать подарки. Особенно – детям. В Смольном у нас стоит праздничное волшебное дерево – Елка добра. На нем – только игрушки и открытки от ребят с их пожеланиями. Я снял три, они оказались вашими. С радостью выполняю сегодня ваши пожелания.
Александр Беглов
Другие открытки снимали чиновники. Губернатор уточнил, что они обязательно выполнят желания ребят. Он пожелал всем маленьким петербуржцам весело провести каникулы, больше гулять и заниматься спортом.
Фото: администрация Санкт-Петербурга
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