Беглов потребовал решить проблему с очередями в поликлиниках

Временный градоначальник рассказал, как будет бороться с нехваткой поликлиник и медперсонала.

Александр Беглов заявил о необходимости избавиться от очередей в поликлиниках. По распоряжению врио губернатора Петербурга, ради решения данной проблемы город будет активно достраивать и открывать новые поликлиники и больницы. Также планируется увеличить штат медицинских сотрудников и запустить работу по выходным дням. Заявление чиновник сделал еще днем 26 марта на заседании коллегии Комитета по здравоохранению.

Должна быть слаженная работа на благо жителей нашего города. Маршрутизация, использование оборудования, всех тех достижений, которые сегодня имеет медицина в нашем городе комментирует пути решения ситуации Беглов

Отметим, что в ответственном ведомстве заявили, что на 2019 год назначено более 1,5 млрд петербуржцев. которые должны будут пройти диспансеризацию.

Фото: Piter.tv