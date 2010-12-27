Северная станция аэрации очистит воды всего Петербурга и части области

Такой результат станция сможет показать после полной реконструкции.

Глава Петербурга Александр Беглов посетил Северную станции аэрации ГУП "Водоканал" в поселке Ольгино Приморского района. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

Губернатор понаблюдал за работой очистных сооружений и ознакомился с планами по развитию предприятия. На данный момент станция перерабатывает около 70 тысяч кубометров сточных вод в сутки и обслуживает весь правый берег Невы – Выборгский, Приморский, Калининский, Петроградский, Красногвардейский и часть Центрального района. Как сказали на предприятии, мощностей у очистных сооружений не хватает, чтобы присоединить канализационные сети новых жилых кварталов в северных районах города.

По словам градоначальника, по завершении в 2020 году второго этапа реконструкции станции (первый завершился в 2017) Северная система очистных сооружений станет "миллиоником" и сможет справляться с водами не только петербургскими, но и поступающими из ближайших новостроек Ленобласти. Реконструкция позволит "очистить" показатели работы станции и приблизить к общероссийским и международным стандартам. Также обновление станции аэрации позволит развивать северные территории города.

Также Беглов проверил "холодные чердаки" Приморского района.

Фото: пресс-служба Смольного