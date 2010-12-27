В Петербурге модернизуют работу ЖКХ

Эта необходимость возникла из-за ситуации с уборкой снега.

В Смольном подвели итоги работы жилищно-коммунального комплекса в минувшие выходные. Врио главы города поручил модернизировать работу ЖКХ из-за ситуации с уборкой снега. Об этом сообщают городские СМИ.

Вице-губернатору Евгению Елину поручили пересмотреть бюджет текущего года в части ЖКХ. Это необходимо, чтобы докупить недостающую технику до начала следующей зимы. Также среди петербуржцев проведут опрос относительно возможности применения реагентов на улице города.

Также глава города поблагодарил всех жителей города, которые вышли на субботник и помогали чистить улицы. В субботу с лопатами вышли 35 тысяч человек, в воскресенье – 27 тысяч человек. Площадь комплексной уборки дорог и тротуаров составила более 60 миллионов квадратных метров.

Фото: Piter.TV