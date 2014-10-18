Беглов и Шишлов обсудили сотрудничество в период пандемии

Губернатор Петербурга отметил успешное сотрудничество с аппаратом уполномоченного по правам человека, которое будет продолжено в интересах петербуржцев.

Во вторник, 23 марта, губернатор Петербурга Александр Беглов встретился с уполномоченным по правам человека в Северной столице Александром Шишловым, передаёт пресс-служба Смольного.

В ходе встречи Беглов и Шишлов обсудили сотрудничество в период ограничений по коронавирусу. Губернатор города отметил, что ограничения негативно повлияли на многие сферы. Но, по словам Беглова, город старался максимально поддерживать и петербуржцев, и отрасли экономики.

Беглов отметил, что аппарат уполномоченного по правам человека тесно сотрудничал с администрацией города в решении медицинских и социальных вопросов. Глава города заявил, что не только коронавирусным больным оказывалась медпомощь в полном объёме, но и пациентам с онкологическими заболеваниями. Также, по словам губернатора, в период жёстких ограничительных мер в связи с COVID-19 власти города всячески старались обеспечить лекарствами пациентов с редкими заболеваниями.

Губернатор Петербурга отметил успешное сотрудничество с аппаратом уполномоченного по правам человека, которое будет продолжено в интересах петербуржцев.

Ранее Беглов согласился установить памятник жертвам эпидемии в Петербурге.

Фото: gov.spb.ru