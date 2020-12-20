Беглов согласился установить памятник жертвам эпидемии в Петербурге

Предложение поступило от Межведомственной медицинской рабочей группы.

Александр Беглов поддержал инициативу об установке мемориала всем пострадавшим от коронавируса в Петербурге. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города 22 марта.

Межведомственная медицинская рабочая группа Северной столицы просила губернатора установить памятник всем жертвам эпидемии. В отправленном письме медицинское сообщество отметило, что будет справедливым вспомнить не только врачей и медицинских сестер, которые спасали жизни пациентов, но и учителей, военнослужащих, работников коммунальной сферы, сотрудников правоохранительных органов, которые тоже рисковали жизнями ради жителей города.

Глава Петербурга поручил председателю комитета по социальной политике заняться этим вопросом.

Ранее в Piter.tv сообщили, что в Петербурге депутат предложила открыть мемориал в память о соцработниках, умерших от COVID.

Фото: Piter.tv