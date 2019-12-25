В Петербурге депутат предложила открыть мемориал в память о соцработниках, умерших от COVID

Глава комитета по социальной политике поддержал идею.

В Петербурге могут увековечить память социальных работников, которые пострадали от коронавируса. С этой идеей выступила депутат ЗакСа Оксана Дмитриева.

Предложение понравилось и председателю комитета по социальной политике Александру Ржаненкову. Он отметил необходимость установки мемориала, рассказав, что эту инициативу давно предлагают жители Северной столицы.

Ранее на Piter.tv сообщили, что переболевшие коронавирусом медики получили по 300 тысяч рублей в Петербурге.

Фото: Piter.tv