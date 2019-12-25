Беглов пообещал петербуржцам наказать недобросовестных застройщиков

Градоначальник отметил, что в этом году доделают 400 квартир в домах, которые сдали в 2013 году.

В минувшие входные, в субботу, 8 февраля, стало известно, что градоначальник Петербурга Александр Беглов провёл рейд по Петродворцовому району. Об этом сообщает прессс-служба городской администрации.

Губернатор вместе с коллегами проверил три социальных объекта и дом на Ропшинском шоссе, 3 корпус 2. Как оказалось, в домах, которые сдали в 2013 году в квартирах появились трещины. Глава Петербурга заявил, что в 2020 планируется сдать в отличном состоянии 400 в этих домах.

Беглов отметил, что неполадки устранят, а "жуликов накажут".

Ранее мы сообщали о том, что в понедельник в Петербурге потеплеет.

Фото: Беглов/вк