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Александр Беглов: В Выборгском районе появятся 15 школ и 3 медучреждения
Сегодня, 21:33
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TretyakovaS

Александр Беглов: В Выборгском районе появятся 15 школ и 3 медучреждения

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Об этом врио губернатора Петербурга рассказал в ходе объезда Выборгского района.

До 2023 года в Выборгском районе города появятся 15 школ и 3 медицинских учреждений, заявил врио губернатора Петербурга Александр Беглов. Об этом глава города рассказал в ходе объезда района.

Жителям поселка Парголово Беглов сказал, что "для того, чтобы хорошо жить, необходим один триллион рублей".

Также петербургский врио дал обещание сделать все детские поликлиники города бережливыми уже в этом году.

"64 поликлиники нужно будет привести в порядок, они должны быть уютными. Необходимы игровые комнаты, чтобы дети не пугались" - сказал Беглов. 

Отметим, что для того, чтобы превратить поликлинику в бережливую, необходимо от 5 до 11 млн рублей. 

Фото: администрация Петербурга

Теги: беглов, новости петербурга, новости спб
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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