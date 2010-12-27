Александр Беглов: В Выборгском районе появятся 15 школ и 3 медучреждения

Об этом врио губернатора Петербурга рассказал в ходе объезда Выборгского района.

До 2023 года в Выборгском районе города появятся 15 школ и 3 медицинских учреждений, заявил врио губернатора Петербурга Александр Беглов. Об этом глава города рассказал в ходе объезда района.

Жителям поселка Парголово Беглов сказал, что "для того, чтобы хорошо жить, необходим один триллион рублей".

Также петербургский врио дал обещание сделать все детские поликлиники города бережливыми уже в этом году.

"64 поликлиники нужно будет привести в порядок, они должны быть уютными. Необходимы игровые комнаты, чтобы дети не пугались" - сказал Беглов.

Отметим, что для того, чтобы превратить поликлинику в бережливую, необходимо от 5 до 11 млн рублей.

Фото: администрация Петербурга